Капремонт школы № 11 в Пушкинском выполнен более чем на половину

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинформировал, что готовность здания школы № 11 в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского городского округа специалистами оценивается в 54%.

На строительной площадке работы выполняет бригада, состоящая из 25 специалистов.

В их распоряжении находится три единицы техники. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1586,7 кв. м. В настоящее время подрядчик выполняет фасадные и кровельные работы.

«Работы ведутся в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования», — уточнил Максим Красноцветов.

По завершению всех этапов строительных работ в здании школы будут обновлены фасад и кровля. Специалисты проведут внутреннюю отделку помещений. Классы оборудуют новой мебелью. Также будет заменено сантехническое и инженерное оборудование.

Внимание намерены также уделить прилегающей к школе территории. Специалисты проведут работы по благоустройству.

1 сентября 2024 года все строительные работы и мероприятия по благоустройству будут завершены. Дети приступят к занятиям в обновленном современном здании.