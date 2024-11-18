Капремонт школы №4 в Красноармейске завершат в августе 2025 года

Капитальный ремонт школы №4, расположенной в городе Красноармейск, намерены завершить в августе 2025 года, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках государственной программы. Финансирование осуществляют за счет средств бюджета. На строительном объекте находится шесть специалистов. В настоящее время они приступили к демонтажу здания.

В здании школы намерены заменить фасады, что полностью визуально обновит учебное заведение. Внутри специалисты заменят все инженерные сети, радиаторы и окна, двери и сантехнику.

Полной замене также подлежит кровля. Рабочие усовершенствуют пищеблок и обустроят входную группу. Кроме того, в рамках программы будет приобретена новая мебель. Должное внимание уделять пришкольной территории. Зону красиво преобразят.

Согласно данным пресс-службы Правительства Московской области, в план работ на 2025 год вышел капитальный ремонт 56 школ и 42 детских садов.