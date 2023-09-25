Капремонт тридцати детских садов проведут в Подмосковье в этом году

В 2023 году капитальный ремонт выполнят в 30 детских садах Московской области. Об этом сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов. Уже открыто 17 обновленных садиков, еще 12 откроются до конца года.

«Еще один детский сад, расположенный в Лотошино, будет открыт в 2024 году», — уточнил министр.

В общей сложности на следующий год запланирован капремонт в 20 дошкольных учреждениях Подмосковья.

Кроме того, Илья Бронштейн рассказал о дополнительных мерах, позволяющих сократить очереди в детские сады в микрорайонах, где этот вопрос наиболее актуален. Один из инструментов — это уплотнение групп в существующих садиках. Во-вторых, это открытие групп по уходу и присмотру — «Палисадиков», куда детей зачисляют на период ожидания. Сейчас в таких группах организовано 5,8 тысячи мест. Кроме того, действуют дошкольные группы на базе школ, сейчас в них 2,2 тысячи мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.