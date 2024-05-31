«Капсулу времени» заложили в Апрелевке в основание школы с хореографическим уклоном

В Наро-Фоминском городском округе в жилом комплексе «Парк Апрель» активно ведется строительство новой школы на 550 мест. 30 мая в основание учреждения была заложена «Капсула времени». Уникальность школы — в ее хореографическом уклоне.

В послании современное поколение обратилось к своим потомкам. Участники акции надеются, что капсулу откроют в 2074 году, то есть ровно через 50 лет.

Инициатором строительства школы выступила экс-солистка Большого театра, потомственная балерина Мария Володина. Для нее было важно, чтобы школа открылась именно в Апрелевке — месте, где прошли детские и юношеские годы балерины. В окружной администрации поддержали идею. Работа над реализацией проекта длилась на протяжении нескольких лет. Школу возводят на месте одного из бывших пустырей.

«Еще несколько лет назад главой округа Романом Шамнэ было подписано соглашение с руководителем русской школы искусств „ГРАНДБАЛЕТ“ о реализации концепции общеобразовательной школы с художественно-эстетическим и хореографическим направлением. Постепенно двигаемся к реализации этого проекта», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Спикер отметила, что Администрация заинтересована не только в том, чтобы школа была комфортабельной и современной. Большое значение имеет педагогический состав учреждения.

«Вместе с закладыванием строительства школы, будет формироваться и создаваться программа для обучающихся, так как 2/3 успеха составляет именно наполнение образовательного учреждения квалифицированными кадрами, грамотной административной командой. В школе помимо хореографических классов будут и общеобразовательные, для того, чтобы дети могли выбрать профиль. Помимо получения аттестата об окончании школы, у учеников будет возможность получить документ государственного образца по направлению хореографии», — рассказала Светлана Малыхина.

Специализированная школа откроется в 2026 году. Застройщик намерен также в ближайшее время начать на территории ЖК «Парк Апрель» строительство нового детского сада.