Каратисты из Пушкино вернулись домой с наградами турнира Сергиево-Посадского округа

Спортсмены Городского округа Пушкинский стали победителями и призерами соревнований, сообщается на странице Федерации Киокушинкай Пушкинского округа в социальной сети Вконтакте. Всего победители привезли в родной муниципалитет 10 наград разного достоинства. В состав команды вошли воспитанники наставников Геннадия Собченко (4 дан), Максима Чернякова (3 дан) и Екатерины Крюковой (2 дан).

Ребята выступали в разных категориях, в которых и были награждены. Так, золото получили Александр Агрелкин и Евгений Кувелев. Серебряными наградами удостоили Никиту Карпяка, Алекса Арсеняна и Кима Борухова. Почетные третьи места присвоены следующим каратистам: Даниилу Исаеву, Иванову Максиму, Глебу Куприянову, Виктору Гордиенко, Ясмине Трошкиной, Виктору Потяку и Алексею Бирюкову.

Одержав победу на одних соревнованиях, ребята сразу начали подготовку к следующим. Теперь они отправятся в Хабаровск. Воспитанники федерации выступят на всероссийском турнире «Восточный рубеж». Как сообщил мастер Максим Черняков, на сегодняшний день в федерации занимаются порядка 80 спортсменов. Они неоднократно посещали различные соревнования, где завоевывали призовые места.

Положительное влияние на спортивное развитие детей Подмосковья оказала реализация региональной программы «Спорт — норма жизни», в рамках которой в учреждения доставляют новое оборудование для занятий. Согласно данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, более 240 тыс. учащихся региона активно увлечены спортивной деятельностью.