Кардинал из Ватикана и патриарх Кирилл обсудили ситуацию на Украине

29 июня посланник Папы Римского прибыл на встречу с патриархом Кириллом, чтобы обсудить обстановку на Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

По мнению патриарха, представители церкви могут объединиться и помочь в решении обострившегося конфликта на Украине. Об этом и пошла речь на встрече с кардиналом Маттео Дзуппи. Как отметил посланник, Папа Римский очень хотел, чтобы эта встреча состоялась, так она стала первым шагом к обсуждению обстановки и возможной встрече патриарха и Папы. Сам патриарх Кирилл в диалоге с посланником Ватикана признал, что объединение сил мира важно для решения конфликта.

Отметим, что кардинал прибыл в Москву еще два дня назад, чтобы провести несколько встреч, в том числе с представителем католической церкви в России.