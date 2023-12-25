Кардиолог Нилова напомнила про немедицинские причины развития болезней сердца

Есть факторы развития болезней, которые напрямую не связаны с медициной. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала врач-кардиолог Оксана Нилова. По ее словам, на проявление недугов с сердцем могут повлиять упущенное время, неправильная диагностика, плохая осведомленность, недостаточный профессионализм врача. Однако часто люди сами губят свое здоровье, когда игнорируют тревожные симптомы или халатно относятся к обследованиям в целом.

«Имея характерные симптомы – одышку, отеки, утомляемость, учащенное сердцебиение – пациент ходит по кругу от врача к врачу, ищет какие-то причины. Но в силу неправильной диагностики он долго не попадает к нужному специалисту и не проходит правильный алгоритм обследования», — рассказала эксперт.

Задача пациента — прийти на прием и обследоваться, а врача — максимально затормозить развитие недугов и найти причину, по которым возможны осложнения. В противном случае у человека начнутся клинические проявления заболеваний и ранние факторы риска. Все это вкупе с неправильным диагнозом способно сыграть злую шутку с пациентом, именно по этой причине важно не «бегать» по врачам, а найти грамотного специалиста.