Стали известны зарплаты Деда Мороза и Снегурочки

Каждый Новый год Дед Мороз и Снегурочка появляются в наших домах, однако за этими персонажами стоит настоящая работа. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, сколько можно заработать на ставке Деда Мороза и будет ли соответствующая запись в трудовой книжке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, записей в трудовой книжке «Дед Мороз» и «Снегурочка» не бывает, поскольку их роли выполняют актеры и аниматоры.

Эксперт добавил, что Дед Мороз не может иметь штатного расписания, так как аниматором нанимают его на постоянную работу.

По его мнению, бывают ситуации, когда определенное ивент-агентство нанимает человека к себе на новогодний период, либо человек работает сам на себя. В горячий период, то есть с 25 по 30 декабря, Дед Мороз со Снегурочкой могут заработать и по 100 тыс. рублей, а минимальной оплатой является две тысячи за выезд.