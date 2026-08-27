Карта Евангелия совпала: археологи сделали сенсационное заявление о гробнице Христа

Место погребения Иисуса Христа, описанное в Евангелиях, возможно, наконец найдено. Археологи завершили масштабные раскопки под полом храма Гроба Господня в Иерусалиме. Обнаруженные ландшафт и детали удивительно точно совпадают с библейским описанием: сад, высеченная в скале гробница и расположение за пределами древнего города. Однако ученые призывают не торопиться с окончательными выводами, пишет KP.RU .

Профессор христианской и средневековой археологии Римского университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла представила отчет о раскопках под храмом Гроба Господня. Исследования проводились под полом святыни, и их результаты опубликованы в археологическом ежегоднике Liber Annuus францисканского НИИ Studium Biblicum Franciscanum.

Археологи обнаружили множество высеченных в скале гробниц, расположенных на разной высоте, а также следы виноградников, оливковых рощ и пастбищ. Как пояснила Стасолла, находки позволили восстановить ландшафт местности, который оказался удивительно похожим на описанный в Евангелии.

В Евангелии от Иоанна сказано: «На том месте, где Он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса». Лука сообщает: «И сняв Его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале». Раскопки подтвердили, что задолго до Рождества Христова на этом месте находилась каменоломня. Карьер был вырублен в склоне холма за древними стенами Иерусалима. Позднее здесь стали устраивать гробницы.

Участки, где камень перестали добывать, засыпали землей и разделили стенами для земледелия и скотоводства. Археологи нашли пыльцу, остатки фруктов, бобовых и дикорастущих растений. Датировка слоев и керамики показала, что земли возделывали именно в период, охватывающий время жизни Иисуса. При этом постоянных жителей здесь не было.

Из Евангелия известно, что Иисус был распят за пределами Иерусалима, но недалеко от города. Послание к евреям подтверждает: «Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат». В одном месте сошлись все элементы библейской головоломки: кладбище с гробницами в скале, скала распятия, возделанные земли — и все это вне городских стен, но рядом с городом.

Примерно через 40 лет после распятия римляне спрятали гробницу. Император Адриан построил над ней языческий храм, чтобы бороться с распространением христианства. В IV веке по приказу Константина Великого языческий храм снесли, священную пещеру откопали и возвели храм Гроба Господня. Над самой гробницей расположили Кувуклию — часовню. Греческие археологи из Технического университета в Афинах датировали сооружения 330–340 годами нашей эры, что совпадает с правлением Константина и подтверждает подлинность истории.

Профессор Стасолла, однако, осторожна в выводах. Прямых доказательств, что гробница Иисуса находится именно здесь, нет. Бывший главный археолог Иерусалима Дан Бахат ранее заявлял, что абсолютной точности в открытии нет. Однако, по его словам, нет другого места, которое бы столь же точно соответствовало также хорошо.