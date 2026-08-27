Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли подростка, который заблудился в лесопарке в Мытищах
Спасатели Подмосковья вывели из Хлебниковского лесопарка заблудившегося мальчика
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли подростка, который заблудился в лесопарке в Мытищах. Инцидент произошел в Хлебниковском лесопарке в поселке Вешки.
За помощью спасателей обратились родители 13-летнего мальчика. Они рассказали, что их ребенок находится на территории Хлебниковского лесопарка и не может найти дорогу домой.
Прибывшие на место специалисты по сигналу мобильного телефона установили местонахождение подростка и вывели его из леса. Помощь медиков ему не понадобилась. Ребенка передали родителям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Массовка» в Дедовске.