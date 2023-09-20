Картины в стиле Ван Гога из войлока научили делать детей в Городском округе Пушкинский

В пушкинском ДК «Юбилейный», который находится в поселке Софрино, провели мастер-класс для детей. На нем ребят научили рисовать из войлочной акварели осенние пейзажи.

Такая стилистика придает работам необычный вид и характерную узнаваемость. Однако работа с материалом достаточно простая, поэтому дети с удовольствием увлеклись творческим процессом.

Работа с таким материалом, как войлочная акварель, развивает воображение, мелкую моторику, насмотренность и тактильность. При такой технике изображение создается не кистями, а руками из приятного материала. Так, на мастер-классе в Городском округе Пушкинский использовалась крашеная шерсть овцы.

Сами юные участники мастер-класса в пушкинском доме культуры позитивно отозвались о мастер-классе и были очень впечатлены творческой работой с необычным материалом.