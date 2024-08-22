Каширская больница передала лекарства эвакуированным детям из Курской области

Сотрудники Каширской больницы передали лекарственные препараты для нужд детей, которых эвакуировали из Курской области в Ступинский социально-оздоровительный центр «Сосновый бор».

Медики проявили личную инициативу и самостоятельно организовали сбор средств. На лекарственные препараты, в которых нуждаются эвакуированные из Курской области дети, потратили 42 200 руб.

«В сложившейся ситуации важно объединить усилия и оказать посильную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы понимаем, насколько важна поддержка и медицинская помощь для жителей Курской области, и готовы делать все возможное, чтобы облегчить их жизнь в этот непростой период», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

В пункт временного пребывания, кроме медицинских препаратов, передали средства личной гигиены, детское питание и игрушки. Перечисленные предметы уже находятся в пункте. Помощь в сборе и оперативной доставке оказали представители общественного движения «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино».

«Приобретенные лекарства соответствуют списку, рекомендованному Роспотребнадзором. Мы постарались учесть все возможные нужды, чтобы помощь была максимально эффективной», — подчеркнула сотрудница Каширской больницы и руководитель общественного движения «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино» Татьяна Савина.

Коллектив больницы выразил надежду, что их вклад поможет соотечественникам из Курской области чувствовать себя более защищенными и уверенными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципалитетам организовать пункты временного пребывания эвакуированных жителей. Неравнодушные люди приносят для соотечественников вещи и продукты питания.