Каширская школа вошла в рейтинг лучших школ Подмосковья

Всего в рейтинг попали 496 школ, лицеев и гимназий. Как отметила исполняющая обязанности директора школы №7 Людмила Мирошниченко, войти в первую треть рейтинга лучших образовательных учреждений региона удалось, благодаря достижению учениками высоких результатов на ГИА и Всероссийской олимпиаде школьников. Также она отдельно отметила, что на базе школы работают первичное отделение молодежной организации «Движение первых», театральная студия и медиацентр.

Помимо этого, профессиональными достижениями отличились и педагогический состав учебного заведения, отмеченный рядом грантов.



Людмила Мирошниченко подчеркнула, что также собирается мотивировать педагогов показывать свои профессиональные таланты на специальных конкурсах.

Седьмая школа повысила свой статус до образовательного комплекса. В ее состав вошли восьмая школа и четвертый детский сад. Планируется, что в течение нынешнего учебного года к комплексу присоединится еще один садик.

Напомним, что всего шесть учебных заведений городского округа Кашира вошли в «зеленую зону» рейтинга Подмосковья: школа № 7 на 155 месте, школа № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова на 215 месте, школа №4 — на 267, школа №2 — на 306, школа № 3 — на 308 и школа № 1— на 418