Каширские долголеты провели мастер-класс по петанку для Романа Пичугина
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Команда каширских участников программы «Активное долголетие», добившаяся серебряной медали на областном турнире по петанку среди пожилых людей, пригласила на игру временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира, Романа Пичугина.
Представители старшего поколения активно включились в областной спортивный фестиваль и демонстрируют впечатляющие результаты. Встреча с Романом Пичугиным состоялась в рамках его ознакомительной экскурсии по объектам спорта и активного отдыха. Вместе с профильным заместителем и членами депутатского корпуса Роман Пичугин прошелся по спортивной дорожке Городского парка и посетил стадион «Энергетик».
Увлеченные физической культурой и спортом каширяне рассказали о положительном влиянии губернаторской инициативы «Активное долголетие Подмосковья» на их здоровье, расширение круга общения и достижение спортивных целей.
Татьяна Николаевна Борзых, инструктор по спорту, ведущая занятия по скандинавской ходьбе и популяризатор доступных видов активности для пожилых людей, провела для Романа Пичугина небольшой урок игры в петанк. После этого он присоединился к ветеранам для товарищеской игры, отметив их высокий уровень мастерства.
В ходе беседы участники проекта «Активное долголетие» выразили просьбу о создании в Кашире специализированных площадок для игры в петанк, что позволило бы проводить соревнования областного уровня. Роман Пичугин дал распоряжение о поиске подходящего места для организации тренировочных и игровых зон. В знак уважения к спортивным достижениям старшего поколения, он вручил участникам футболки с символикой города, которые, по их словам, станут их новым спортивным атрибутом.