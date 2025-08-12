Каширские долголеты провели мастер-класс по петанку для Романа Пичугина

Представители старшего поколения активно включились в областной спортивный фестиваль и демонстрируют впечатляющие результаты. Встреча с Романом Пичугиным состоялась в рамках его ознакомительной экскурсии по объектам спорта и активного отдыха. Вместе с профильным заместителем и членами депутатского корпуса Роман Пичугин прошелся по спортивной дорожке Городского парка и посетил стадион «Энергетик».

Увлеченные физической культурой и спортом каширяне рассказали о положительном влиянии губернаторской инициативы «Активное долголетие Подмосковья» на их здоровье, расширение круга общения и достижение спортивных целей.

Татьяна Николаевна Борзых, инструктор по спорту, ведущая занятия по скандинавской ходьбе и популяризатор доступных видов активности для пожилых людей, провела для Романа Пичугина небольшой урок игры в петанк. После этого он присоединился к ветеранам для товарищеской игры, отметив их высокий уровень мастерства.

В ходе беседы участники проекта «Активное долголетие» выразили просьбу о создании в Кашире специализированных площадок для игры в петанк, что позволило бы проводить соревнования областного уровня. Роман Пичугин дал распоряжение о поиске подходящего места для организации тренировочных и игровых зон. В знак уважения к спортивным достижениям старшего поколения, он вручил участникам футболки с символикой города, которые, по их словам, станут их новым спортивным атрибутом.