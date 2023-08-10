Каширское фермерское хозяйство «СеДеК» отмечает 35- летие

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов и депутат Госдумы Александр Коган побывали на фермерском хозяйстве «СеДеК». Сельхозкомпания в этом году отмечает 35 лет со дня основания. В честь юбилея здесь организовали «День поля».

«СеДеК» считается одним из ведущих хозяйств не только в округе и в Подмосковье, но и стоит в линейке лучших в стране. Гости поздравили руководителей и коллектив передового производства с праздником.

«Развитие сферы сельского хозяйства, укрепление продовольственной безопасности – эти цели в качестве сверхзначимых назвал губернатор Андрей Юрьевич. И в этом отношении масштабы компании «СеДеК» поистине поражают», - сказал Михаил Шувалов.

Также исполняющий полномочия главы муниципалитета подчеркнул, что основное направление работы «СеДеК» - выращивание высокорепродуктивных сортов картофеля, пшеницы. А еще здесь занимаются селекцией растений и семеноведением. Выращивают овощи, фрукты и зелень.

«Не останавливаясь на достигнутом, наши аграрии находятся в постоянном поиске, ведя процесс испытаний и экспериментов на благодатной Каширской земле», - уточнил Шувалов.

Александр Коган вручил руководителям предприятия Ирине Дубининой и Михаилу Жарову благодарственные письма и подарки. Парламентарий отметил весомый вклад, который вносит «СеДеК» в обеспечение продовольственной безопасности.

Генеральный директор ООО «НПП СеДеК-Домодедово» Ирина Дубинина отметила, что это семейный бизнес. И большую помощь в нем оказывает зять - генеральный директор ООО ФХ «СеДек» Михаил Жаров. Именно он уделяет большое внимание развитию семеноводства.

Отметим, что «СеДеК» расширяет границы своей деятельности. Новое направление, которым занимается компания — развитие семеноводства картофеля на острове Сахалин.