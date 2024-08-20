Каширское отделение КСВО отправило помощь для бойцов в зону спецоперации

Руководитель Наталья Кульнева отметила, что на сегодняшний день поддержку получают и жители Курской области.

Комитет Семей воинов Отечества подмосковной Каширы продолжает свою работу. Так, отделение отправило на Донецкое направление материал для утепления блиндажей. Участие в этом также принял храм Николы Ратного и отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии.

Народные средства, собранные каширским Комитетом семей воинов Отечества, идут на покупку материалов для плетения сетей. Готовые изделия, сделанные добровольцами, отправляются напрямую в Белгород, а также на Луганское, Донецкое и Херсонское направление.

Сплести такую сеть и приблизить Победу над противником может каждый! Для этого необходимо принять участие в мастер-классах КСВО, информация о которых публикуется по ссылке в Telegram-канале.

«Помогаем родным бойцов, оказавшимся в сложных ситуациях, и каждый раз откликаемся на боль, потому что сейчас чужой боли быть не может», — заявила руководитель местного отделения Комитета Семей воинов Отечества.

Также Наталья Кульнева подчеркнула, что КСВО работает в России уже больше года. За это время в городском округе Кашира открылось 6 пунктов плетения маскировочных сетей. Сейчас большое внимание уделяется помощи бойцам СВО. Без поддержки не остаются и семьи Героев, которые ждут их возвращения домой.