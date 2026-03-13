Кассы начали блокировать просроченную «молочку»: нарушения снизились почти в 200 раз

После введения разрешительного режима на кассах в мае 2024 года в России значительно сократилось число нарушений при продаже молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора .

По данным ведомства, за этот период количество попыток продажи просроченных молочных товаров уменьшилось почти в 200 раз. Это связано с тем, что кассовые системы автоматически блокируют реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

В Роспотребнадзоре уточнили, что менее чем за два года такие системы предотвратили продажу около 641 млн единиц небезопасной молочной продукции. Более половины из них — свыше 338 млн товаров — были заблокированы из-за истекшего срока годности. Еще около 300 млн единиц продукции имели признаки контрафакта.

По информации ведомства, в 2026 году система маркировки демонстрирует рост ответственности участников рынка. За год число торговых предприятий, допускавших нарушения, сократилось вдвое. Кроме того, с января по 12 марта 2026 года общее количество нарушений при обороте молочной продукции снизилось на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что маркировка стала одним из ключевых цифровых инструментов контроля на рынке. Она позволяет повысить прозрачность оборота продукции, быстрее выявлять нарушения и защищать интересы потребителей. По итогам первого квартала 2026 года продажи товаров с признаками контрафакта уменьшились на 73%, попытки реализации импортной молочной продукции без действующих деклараций соответствия — на 43%, а случаи оборота немаркированных товаров сократились на 70%.

Наиболее заметное снижение нарушений зафиксировано в Московской области, Москве, а также в Нижегородской области, Челябинской области, Свердловской области и Краснодарском крае.

Дополнительным инструментом общественного контроля остается мобильное приложение «Честный знак». С его помощью пользователи могут проверить данные о товаре и при необходимости направить жалобу. По данным системы, приложение установили около 35 млн человек, которые уже проверили более 83 млн единиц молочной продукции и направили почти 55 тыс. обращений по товарам с возможными нарушениями.

