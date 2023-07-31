Кастерова выложила постельное фото в День Рождения мужа

Как сообщает «Газета.ру» , жена хоккеиста в своих социальных сетях опубликовала семейный снимок, на котором также запечатлен их общий сын. Все втроем они сидят на большой кровати. Ведущая оставила подпись в виде смайлика сердца, что говорит о ее большой любви к своим домочадцам.

Известно, что 31 июля каждый год Евгений Малкин празднует собственный день рождения. В этом году российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» исполнилось целых 37 лет.

Напомним, что несколько лет назад, в 2016 году, хоккеист с ведущий поженились. Тогда же у них появился сын, которого пара назвала Никитой. Ради семейного благополучия Кастерова даже решила оставить собственную карьеру и переехать в Соединенные Штаты Америки.