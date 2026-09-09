Зоолог призвал россиян вести диалог с медведями

Встреча с медведем в лесу — одна из самых страшных неожиданностей, но зоолог Ос Арутюнян утверждает, что паника и бегство — худшие варианты. Вместо этого он советует расправить плечи, вытянуться в полный рост и… заговорить с хищником. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Эксперт поделился практическими рекомендациями, которые могут спасти жизнь. По его словам, при виде медведя нужно немедленно взять себя в руки и принять максимально устрашающий вид: выпрямиться, расправить плечи, чтобы казаться крупнее. Затем следует заговорить с животным — негромко, но грубо и уверенно. Это даст зверю понять, что перед ним не беззащитная жертва, а потенциально опасный противник.

Арутюнян предостерегает от двух самых распространенных ошибок: бегства и попыток нападать первым. Убегающий человек пробуждает у хищника инстинкт преследователя, а любое агрессивное действие (бросок палкой или камнем) может спровоцировать ответную ярость. Вместо этого следует медленно, не делая резких движений, отступать назад, не поворачиваясь к медведю спиной. Одиночные хищники, по словам зоолога, довольно трусливы и предпочтут избежать конфликта, если видят уверенного противника.

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