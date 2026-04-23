Катастрофа на железной дороге в Кузбассе спустя год дошла до суда

В Кузбассе спустя год всплыли детали железнодорожной катастрофы, которая обошлась в миллионы рублей. В мае 2025 года дорожный мастер не провел полноценный осмотр путей, из-за чего у станции Талдинская 5 грузовых вагонов сошли с рельсов и получили серьезные повреждения. Теперь уголовное дело направлено в суд, а бывшему специалисту грозит реальное наказание. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Как раскрыли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причина аварии банальна до ужаса. Дорожный мастер, который должен был отвечать за безопасность движения, попросту поленился. Мужчина не заметил опасные дефекты на железнодорожном полотне. В результате состав не выдержал нагрузки — 5 вагонов оказались на земле.

Ущерб, по данным следствия, превысил 3,5 миллиона рублей. Вагоны поломались, пути повредились, движение на участке временно блокировали. Лишь по счастливой случайности никто не погиб. В транспортной прокуратуре произошедшее назвали катастрофой, спровоцированной грубой халатностью.

Теперь дело передано в суд Прокопьевского района. Бывшему дорожному мастеру инкриминируют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точную статью в прокуратуре не уточнили, но отметили, что наказание может быть суровым. Один непроверенный участок пути весной 2025 года обвалил 5 вагонов и сломал судьбу самого мастеру. Спустя 12 месяцев он ответит за «преступный пофигизм» .

