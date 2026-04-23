Тонны азиатских овощей попали под проверку в российском регионе

В Кузбасс с 21 по 22 апреля ввезли более 58 тонн овощей из стран Средней Азии. Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 36,7 тонны составили томаты из Казахстана и еще 22 тонны — морковь из Киргизии. Вся подкарантинная продукция прошла обязательную проверку, узнал в ведомстве «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Специалисты Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели необходимые исследования. Лабораторные тесты показали: овощи соответствуют санитарным нормам. Запрещенных карантинных организмов в томатах и моркови не обнаружено.

По итогам проверки на всю партию оформили соответствующие акты. Документы разрешают дальнейшую продажу овощей на территории Кузбасса. Таким образом, 58 с лишним тонн азиатской продукции поступят в магазины и на рынки региона легально и без опасений за качество.

Две страны-поставщика, два вида овощей, два дня — и почти 60 тонн свежей продукции, подтвердившей свою безопасность, готовы отправиться к покупателям. Кузбасс получил свой груз вовремя и с полным пакетом разрешительных бумаг.

