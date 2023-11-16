Каток у мытищинского ДК «Яуза» готовят к открытию

Мытищинский каток у Дворца культуры «Яуза» готовят к открытию нового сезона. Здесь в зимой состоится много ярких событий.

Сейчас сотрудники подрядной организации активно ведут работы по обустройству катка. В заливке льда ориентируются на прогнозы синоптиков, которые обещают подходящую температуру.

Для посетителей этот каток бесплатный. Им пользуются как любители, так и профессиональные спортсмены. Для хоккеистов и фигуристов выделяют отдельные дни в расписании катка.

Эту площадку будут использовать и для проведения мероприятий: мытищинцев и гостей подмосковного муниципалитета ждут ледовые шоу, хоккейные матчи, народные гуляния. Открытие катка намечено на начало декабря в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». В рамках торжественного старта зимнего сезона артисты проверят прочность льда на шоу Ильи Авербуха.