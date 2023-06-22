Казак сбил дрон-камикадзе ВСУ мешком с продуктами

Один из военнослужащих на СВО с позывным Тунгус сбил украинский дрон-камикадзе мешком с продуктами. О находчивом бойце с передовой в Telegram-канале пишет Казачья бригада «Дон».

Боец дежурил в ночную смену, находясь в окопе. Тунгусу выдали 2 мешка с продуктами и он направился на свою позицию. По пути туда он и обнаружил вражеский аппарат в 3 метрах над землей. Тогда казак присев, попытался спрятаться в траве, но оператор дрона раскрыл укрытие Тунгуса.

Бойцу ничего не осталось, кроме как использовать смекалку. Тунгус резко поднялся и сбил БПЛА мешком, выданным ему ранее. Со сбитого дрона впоследствии казаки сняли гранату и обезвредили.

Аппарат они забрали как трофей. Казачий атаман приставил Тунгуса к награде «За отвагу».