Каждый четвертый работодатель в России повысил оклады

Согласно совместному исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», в третьем квартале текущего года российский рынок труда продемонстрировал заметную позитивную динамику в области оплаты труда.

Каждая четвертая компания (26%) увеличила доходы своих сотрудников, что свидетельствует об адаптации бизнеса к текущим условиям и усилении конкуренции за квалифицированные кадры.

Исследование, проведенное в начале октября, также выявило и другие ключевые тренды. Основной проблемой для 34% работодателей стало увеличение сроков закрытия вакансий. При этом каждый четвертый бизнес (25%) пошел по пути оптимизации, сократив непрофильные направления деятельности.

С другой стороны, 17% компаний не только сохранили, но и расширили свои штаты. У 13% рекрутинговые процессы, напротив, ускорились. Что касается формата работы, то 8% организаций активнее внедряют гибридную модель, а 5% либо полностью перешли на «удаленку», либо значительно нарастили ее долю. Опрос охватил 300 представителей бизнеса со всей России.

