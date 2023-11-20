Каждый пятый житель РФ считает, что релокантам нужно запретить возвращаться на родину
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Как свидетельствуют результаты проведенного исследовательской группой Russian Field опроса, рядовые россияне еще до конца не определились, как стоит поступать с уехавшими заграницу специалистами после начала СВО на Украине.
Замер общественного мнения показал, что 20% респондентов призывают вовсе запретить релокантам возвращаться на родину. А 28% опрошенных российских граждан против любой мотивирующей политики властей страны в отношении уехавших.
«„За последние два года из России уехало значительное число специалистов: как вы считаете, государство должно или не должно принимать меры по их возвращению?“ За такие меры высказались 43% респондентов: 39% посчитали, что власти должны делать это „с помощью положительных стимулов“ (специальные программы, выплаты), а 4% выступили за „негативные стимулы“ (повышение налога для нерезидентов, угроза невозможности вернуться в будущем)», — следует из данных опроса, которые приводит «Коммерсант».
Ранее стало известно, что сбежавшая из России Алла Пугачева согласна вернуться и выступить в Москве за 46 млн рублей.