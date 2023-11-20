Каждый пятый житель РФ считает, что релокантам нужно запретить возвращаться на родину

«„За последние два года из России уехало значительное число специалистов: как вы считаете, государство должно или не должно принимать меры по их возвращению?“ За такие меры высказались 43% респондентов: 39% посчитали, что власти должны делать это „с помощью положительных стимулов“ (специальные программы, выплаты), а 4% выступили за „негативные стимулы“ (повышение налога для нерезидентов, угроза невозможности вернуться в будущем)», — следует из данных опроса, которые приводит «Коммерсант».