«Каждый третий миллиардер уже уехал»: куда бегут сверхбогатые и почему Россия не в их списке

Число долларовых миллионеров, меняющих страну проживания в 2026 году, может достигнуть 165 тыс. человек, подсчитал телеканал CNBC. Он назвал это явление крупнейшей миграцией состоятельных людей за всю историю наблюдений.

Отмечается, что в 2025 году 36% миллиардеров уже сменили государство постоянного проживания, еще 9% рассматривают такой вариант.

Главным мотивом переезда 30% релокантов стало качество инвестиционной инфраструктуры. Существенное влияние оказывают также геополитическая нестабильность и ужесточение национальных законодательств.

Наиболее показательным стали данные из Великобритании, где отмена специального налогового режима для нерезидентов спровоцировала отток 16,5 тыс. миллионеров. Британское правительство лишилось не только налогоплательщиков, но и крупных инвесторов.

Безусловным лидером по приему состоятельных мигрантов остаются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Только в 2025 году страна приняла 9,8 тыс. долларовых миллионеров. Высоким спросом также пользуются Италия, Швейцария, Португалия, Греция и Сингапур — все эти государства предлагают приезжим льготные налоговые режимы.

Саудовская Аравия выдала более 8 тыс. разрешений на релокацию в рамках программы Premium Residency, предоставляющей иностранцам особые условия проживания.

США, Канада, Австралия и ОАЭ возглавляют рейтинг стран, наиболее привлекательных для эмиграции. При этом внутри самих США растет число желающих отказаться от гражданства: доля таких американцев за последнее время увеличилась с 30% до 49%.

Состоятельные граждане Франции активно переводят капиталы в Люксембург и Швейцарию, опасаясь политической турбулентности на родине.

В 2024 году общее количество релоцировавшихся долларовых миллионеров составило 142 тыс., что само по себе являлось абсолютным историческим рекордом. 2026 год, судя по динамике, побьет и это достижение.

