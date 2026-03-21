Каждый второй в зоне риска: всем, кто старше 30 лет посоветовали сдать один анализ
Голикова: эпидемия сахарного диабета накроет Россию
Фото: [Обследование перед сдачей крови/Медиасток.рф]
Российские эндокринологи и диетологи бьют тревогу: показатели заболеваемости сахарным диабетом в стране за 2025 год свидетельствуют о реальной угрозе эпидемии. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее уже обращала внимание на то, что стремительный рост числа больных может перерасти в проблему национального масштаба. Об этом сообщают РБК и специалисты отрасли.
По официальным данным, в России зарегистрировано около 6 млн пациентов с этим диагнозом. Однако эксперты уверены, что реальное количество заболевших значительно выше, поскольку многие люди даже не подозревают о своем недуге.
Главную причину ухудшения ситуации специалисты видят в образе жизни современных людей. Ключевые факторы риска — неправильное питание с избытком сахара и ультрапереработанных продуктов, дефицит клетчатки, лишний вес и ожирение. Добавляют проблем гиподинамия и хронический стресс.
Эндокринологи подчеркивают, что речь идет преимущественно о диабете второго типа, который развивается не из-за генетической предрасположенности, а вследствие образа жизни. Опасность заболевания в том, что оно долгое время может протекать бессимптомно. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют сдавать анализ на уровень глюкозы минимум раз в год.
Проблема уже вышла за пределы национальных границ. Всемирная организация здравоохранения рассматривает сахарный диабет второго типа как неинфекционную эпидемию. Российские эксперты настаивают на необходимости раннего выявления заболевания и активной профилактики, чтобы снизить риск тяжелых осложнений и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.