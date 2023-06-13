Кемеровская область вошла в топ-10 регионов РФ с наиболее дешевой загородной недвижимостью

Кузбасс вошел в топ-10 российских регионов с наиболее дешевой загородной недвижимостью на начало текущего месяца. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на журнал «Домклик».

Отмечается, что средняя цена одного квадратного метра загородного дома в регионе составляет почти 34 тыс. рублей.

Добавляется, что еще дешевле загородные дома в Курганской, Волгоградской, Смоленской, Брянской, Псковской областях и Республике Мордовия. При этом наиболее дорогое жилье за городом — в Санкт-Петербурге, здесь стоимость одного квадратного метра — более 141 тыс. рублей.