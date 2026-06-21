Москва не ждет выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже в рамках украинского урегулирования, — она нацелена на победу и реализацию собственных целей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью для программы «Вести». По его словам, одна из сторон оказалась неспособна выполнить взятые на себя обязательства.

В Кремле сделали жесткое заявление относительно перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью корреспонденту Павлу Зарубину подчеркнул: Москва не ориентируется на выполнение договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже. Вместо этого российская сторона нацелена на победу и достижение собственных стратегических целей.

Как пояснил Ушаков, изначально предполагалось, что каждая из сторон пройдет свою часть пути в рамках анкориджских пониманий. Однако сейчас, по его оценке, стало очевидно: одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства. При этом он не уточнил, какая именно из сторон не справляется с договоренностями, однако констатировал, что приверженность сохранила только одна.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — заявил Ушаков, отрывок интервью которого опубликован на сайте ИС «Вести».

Анкориджские договоренности — это дипломатические рамки урегулирования конфликта, выработанные Россией и США на Аляске, которые предусматривали взаимные шаги для прекращения огня. На сегодняшний день эти соглашения фактически сорваны, так как Украина отказалась их принимать.