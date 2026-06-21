Ученые назвали топ-фруктов и ягод, спасающих сердце

Международная группа ученых выяснила, какие фрукты и ягоды лучше всего защищают сердце и сосуды, передает KP.RU . Вместо традиционного опроса добровольцев исследователи проанализировали биомаркеры крови и мочи более 30 тысяч человек. Результат оказался показательным: даже те, кто съедает пять порций овощей и фруктов в день, часто недополучают флаванолы — ключевые антиоксиданты для сердечно-сосудистой системы. Рейтинг самых богатых ими продуктов возглавили сливы и клюква.

Флаванолы — природные антиоксиданты, которые борются с воспалениями, улучшают эластичность сосудов и помогают кровообращению. Предыдущие исследования уже показали, что ежедневное потребление 500 мг этих веществ снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Однако, как выяснилось, многие привычные продукты, включая бананы, морковь и картофель, содержат ничтожно мало флаванолов. Вопрос «где же их брать?» ученые решили практически — составили рейтинг лидеров по содержанию этих полезных соединений.

В тройку самых богатых флаванолами продуктов вошли сливы, клюква и ежевика. Так, 500 граммов слив дают организму 450 мг флаванолов, 250 граммов клюквы — 300 мг, а 200 граммов ежевики — 250 мг.

Не отстают и другие ягоды: вишня и черешня, яблоки с кожурой, клубника и черника.

Среди напитков безоговорочный лидер — зеленый чай, одна чашка которого обеспечивает 200 мг полезных веществ. Также в список вошли бобовые: 80 граммов продукта содержат 140 мг флаванолов.

Исследователи предлагают простую формулу для летнего рациона, способную покрыть суточную норму. Всего три элемента в день — и сердце под надежной защитой. Утром — горсть клубники или ежевики в кашу или творог (это 250–300 мг). Днем — одно яблоко с кожурой (еще 110 мг). И одна чашка зеленого чая в любое время (200 мг). Суммарно такой набор легко превышает рекомендуемые 500 мг, укрепляя сосуды и снижая воспалительные процессы в организме. Авторы исследования подчеркивают: иногда достаточно добавить к обычному приему пищи горсть ягод или заменить кофе на зеленый чай, чтобы получить значительную пользу для сердечно-сосудистой системы.