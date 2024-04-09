Киберчеловек из Москвы Макс Емец играет рок-хиты железной рукой

Москвич Макс Емец не забросил игру на гитару после того, как лишился руки. Он установил протез и наловчился играть любимые хиты известных рок-групп. Об истории творческого жителя столицы рассказывает gazetametro.ru .

Макс Емец рассказал, что игре на гитаре учился с 13 лет. Его первой песней стал хит группы Руки Вверх «Крошка моя, так как он был самым простым. Однако уже тогда москвич знал, что точно будет играть песни Scorpions, Чайф, Pink Floyd и многих других рок-представителей.

В 17 лет Емец лишился руки во время химического опыта в университете. Как и многие он решил побаловаться с пиротехникой, но что-то пошло не так. Кожу для восстановления конечности взяли с живота, и только силами врачей удалось сохранить часть кисти. Это могло стать переломным моментом в жизни юноши, но он смог замотивировать себя вернуться в творчество и воспринял отсутствие пальцев как особенность.

«Если бы я был с пальцами, никому был бы не нужен как гитарист. А так это моя фишка. Так я показываю людям, что все возможно. Помню, как племянник пожаловался, что ему трудно играть на гитаре с короткими пальцами. Я показал свою руку. Вместе посмеялись», — рассказал гитарист.

При этом музыкант отметил, что многие протезы государство выдает бесплатно, даже если они стоят по 2-2,5 млн рублей. Важно лишь подготовить нужные документы и ждать.

Тот протез, что достался Максиму, сел как влитой. Он легкий, прост в управлении, настраивается с телефона. На адаптацию ушло две недели. Емец начал с готовки и ремонта, а вскоре даже забыл, что пальцев нет. Уже скоро он без ошибок играл любимые рок-хиты и радовал ими публику.

Макс Емец в беседе с журналистами признался, что хотел бы записать фит с группами «Чиж» и «Чайф».