Киев намерен добиться приглашения на саммит G20 в Индии

Николай Точицкий сообщил, что власти Украины и их партнеры работают над тем, чтобы добиться приглашения на саммит «Группы двадцати», который пройдет в Индии. Планируется, что на встрече будет обсуждаться экономический рост.

Глава МИД Индии уже объяснил, почему Зеленский не получил приглашение на саммит. По его словам, Украина не приглашена, так как на встрече будет обсуждаться экономика, а не безопасность. Однако, по словам украинского представителя, Киев заинтересован в том, чтобы принять участие в обсуждении экономических проблем.