Киевские власти приступили к демонтажу памятника герою Гражданской войны Щорсу

На Украине продолжается кампания по десоветизации страны и борьбе с собственным прошлым.

Данный памятник представляет из себя конную статую, которая расположена на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры. Она достигает высоты в 14 метров. Щорс - герой Гражданской войны, он командовал крупным отрядом красногвардейцев.

«С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус», - сообщили по этому поводу представители городской государственной администрации Киева в своем микроблоге.

После демонтажа статую перенесут в национальный музей авиации имени О.К. Антонова. А пока для проведения работ властям пришлось частично перекрыть движение по проспекту Шевченко. До этого, три недели назад, в Киеве демонтировали памятник Пушкину.