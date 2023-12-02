Отпрыск скандально известного американского бизнесмена и финансиста Джорджа Сороса Александр смог договорился с киевским режимом о выделении порядка 400 квадратных километров земель в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях украины под захоронение опасных отходов, приводится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена.

Венсен опубликовал в социальной сети X материалы, из которых следует, что Сорос и глава офиса президента Андрей Ермак достигли соглашения еще 7 ноября. По ним Украина передает компаниям из США свою часть земель, где будут захоронены опасные отходы.

«К минсельхозу обратились с просьбой скоодинировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров», – цитирует журналист письмо источника.

Также отмечается, что данное решение киевского режима в отношении предоставляемых для США земель, славящихся плодородными черноземами, будет для них фатальным.