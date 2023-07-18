«Кино потеряет душу»: выяснилось, почему Голливуд бунтует против нейросетей

В Голливуде продолжается совместная забастовка киноактеров и сценаристов. Представители индустрии отказались от участия в новых проектах до тех пор, пока не будут выполнены их требования, главные из которых — повышение зарплат и введение ограничений на использование искусственного интеллекта в кино.

Второй пункт требований довольно нестандартный, но вполне объяснимый. Участники забастовки открыто выступают за регулирование применения ИИ, опасаясь, что в конечном счете окажутся заменены «двойниками» — такие технологии уже массово применяются в производстве кинолент, а компании отказываются от услуг статистов.

Киноэксперт, автор портала «После титров» Надежда Васильева выразила мнение, что опасения представителей киноиндустрии оправданны.

«Необходимо четко прописать возможности и функции ИИ, особенно в рамках кино. Грамотно и логично писать тексты тот же ChatGPT уже научился. Учитывая, что далеко не все кинопроекты радуют хорошим сценарием, но все равно собирают огромные кассы, продюсеры с радостью сэкономят на услугах сценариста, чтобы увеличить прибыль. Разницы в качестве истории все равно не заметят», — отметила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Васильевой, ситуация с цифровыми «копиями» актеров еще затруднительнее. Речь идет как о финансовых вопросах, так и о риске для репутации кинозвезд.

«Уже ходили разговоры об использовании цифровых копий актеров неограниченное число раз и в разных форматах. При этом выплаты за такую digital-копию предлагались разовые, никаких авторских отчислений. По сути, это угроза репутации и полностью невыгодное предложение для актеров, о чем уже съязвили даже создатели шестого сезона «Черного зеркала», чтобы показать абсурд ситуации», — пояснила киноэксперт.

Васильева уверена: искусственный интеллект не должен выступать в качестве замены человека — он может лишь выполнять функции помощника.

«Нейросети могут снять часть рутинной нагрузки, позволив людям поэкспериментировать с формой или содержанием. Если же начать их использовать как полноценную замену, киноискусство потеряет душу», — заключила собеседница.

Ранее журнал Science рассказал, как нейросети научились распространять негативные стереотипы про людей.