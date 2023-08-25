Киркоров нарушил диету хирурга Хайдарова из-за одной конфетки

Как сообщает портал «Дни.ру» , Филипп Киркоров изменил свою внешность и фигуру с помощью Тимура Хайдарова.

Знаменитый певец решил преобразиться, и для этого он обратился к известному звездному хирургу. Известно, что Киркорову провели несколько операций, которые помогли ему достичь желаемых результатов.

Сам Тимур Хайдаров сообщил, что поп-король остался доволен. Однако, хирург отметил, что певец не всегда соблюдал советы по послеоперационному уходу. А оно требует особого внимания и строгого соблюдения рекомендаций.

Недавно Филипп Киркоров опубликовал видео в своем блоге, в котором извинился перед Тимуром Хайдаровым за нарушение данных им предписаний. В ролике он был замечен с конфетой, которая оказалась слишком вкусной для того, чтоб от нее отказываться.