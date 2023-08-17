Киркоров признался, что не хочет возвращаться из отпуска в Россию

Как сообщает издание «Утро.ру» , артист, проводя летние каникулы в Греции, наслаждается временем с детьми и не хочет ехать на Родину.

Недавно Киркоров в одном из роликов на странице спел песенку по мотивам «Я на солнышке лежу», добавив «и возвращаться не хочу». Но у поп-Короля уже запланирован концерт в Сочи на конец августа. Интересно отметить, что исполнитель явно выразил тоску по сцене и ждет своих выступлений.

Между тем, ранее певец привлек к себе внимание, облизав певицу Ольгу Бузову на видео, которое было размещено в социальных сетях. Ролик вызвал бурное обсуждение среди пользователей, которые решили поупражняться в остроумии. Их комментарии подняли интерес к личной жизни Филиппа Киркорова.