Киркоров требует от Успенской 10 млн рублей через суд за оскорбление на интервью

Заседание по делу Филиппа Киркорова прошло в Замоскворецком суде 12 мая. Он жалуется на клевету и опороченную честь со стороны королевы шансона Любови Успенской. Об этом пишет KP.RU .

Дело тянется еще с 2023 года. Тогда Успенская дала интервью Алене Блин, где назвала коллегу по цеху Киркорова женоненавистником. Певица также неожиданно обвинила его во лжи, комментируя скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым. Поп-король не спустил выражения певице с руки и подал в суд, так как ее заявления опорочили его честь, достоинство и деловую репутацию. В качестве компенсации он требует 10 млн рублей.

При этом представители Успенской отмечали, что в суд не придут. По словам адвоката Александра Добровинского, в суде был защитник певицы, правда не подготовленный к слушанию.

Представитель артистки Елена Сенина согласилась дать комментарий KP.RU. В нем женщина отметила, что пришла на суд только чтобы убедиться в серьезных намерениях Киркорова. Даже после скандальной вечеринки он настаивает на своем, но Успенская не считает это уместным.

«Сегодня в суде выступал молодой коллега Добровинского (почему-то сам адвокат не выступал, хотя в зале присутствовал), говорил о том, что у Киркорова «устойчивая, безупречная, положительная репутация в российском обществе». Этот довод мы намерены опровергнуть и принести в следующее судебное заседание доказательства обратного», — рассказала Елена.

По словам собеседницы, просить 10 млн рублей в то время, когда сам Киркоров переводит лишь по 5 млн Белгородской области для пострадавших странно. К тому же, меньше получают бойцы СВО и граждане, живущие на МРОТ. Требовать такую сумму, по словам Сениной, «просто неприлично» и «несоразмерно».

Следующее слушание по делу Киркорова и Успенской состоится 6 июня.