Кировских школьников кормили кашей с червями

Прокуратура Кировской области инициировала проверку в одной из местных школ после инцидента с обнаружением личинок в пищевых продуктах. Мероприятие надзорного органа выявило системные нарушения в организации питания учащихся. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе изучения обстоятельств происшедшего был документально зафиксирован факт подачи к столу воспитанников образовательного учреждения недоброкачественной пищи. Помимо этого, проверка установила грубые отклонения от санитарно-гигиенических норм, касающихся правил хранения продовольствия.

По итогам расследования вся собранная документация была направлена в территориальное управление Роспотребнадзора и в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Персонал, ответственный за приготовление еды, привлечен к дисциплинарной ответственности, а система контроля качества готовых блюд ужесточена.

Как пояснила руководство школы, инцидент, датированный 3 сентября, связан с поставкой некондиционной крупы, которая, однако, сопровождалась всеми надлежащими документами и имела действительные сроки реализации. В адрес компании-поставщика направлена официальная претензия.

