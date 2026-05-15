Кит на платформе: в Зарайске подняли сошедший с рельсов тепловоз после 11 дней эпопеи

Тепловоз, который 3 мая сошел с рельсов на железнодорожной ветке Луховицы — Зарайск сразу после моста через реку Осетрик, наконец подняли. Операция растянулась на 11 дней. Вечером 14 мая пресс-служба Московской железной дороги подтвердила изданию REGIONS : локомотив вызволен из западни. Теперь он лежит на специальной платформе на станции Зарайска, напоминая выбросившегося на берег кита — без колесных пар и с частично разобранной конструкцией. Но главное: никто не пострадал, и экологии ничего не угрожает.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. Маневровый тепловоз марки ЧМЭЗ с бортовым номером 4572 сошел с рельсов на перегоне, сразу за мостом. По счастливому стечению обстоятельств, пассажирское движение на этом участке не осуществляется в принципе, а грузовые поезда удалось оперативно перенаправить. Но локомотив остался лежать на путях.

Вскоре после аварии на место прибыл специальный состав с думпкарами — вагонами-самосвалами, гружеными щебнем. Железнодорожная бригада оперативно отремонтировала поврежденные пути, чтобы обеспечить подъезд тяжелой техники. Только после этого началась основная фаза спасательной операции.

Для подъема многотонного локомотива пришлось собирать внушительный технический кулак. В деле участвовал мощнейший кран ЕДК-2000, способный поднимать до 250 тонн. Этого с запасом хватило, чтобы оторвать тепловоз от земли. Однако один кран справился бы не полностью: на помощь пришли два гусеничных трактора с толстыми тросами, которые тянули машину в нужном направлении, а также экскаватор для подготовительных работ.

Чтобы облегчить конструкцию перед подъемом, рабочим пришлось пойти на крайнюю меру — частично разобрать локомотив. Именно поэтому сейчас ЧМЭЗ-4572 выглядит непривычно. На станции Зарайска корреспондент REGIONS зафиксировал картину: локомотив лежит на платформе, и у него отсутствуют колесные пары. Их, очевидно, сняли для снижения веса.

Два ключевых обстоятельства делают эту историю не катастрофой, а рядовым, хотя и зрелищным, происшествием. Первое — человеческий фактор оказался не трагическим: в результате инцидента никто не пострадал. Второе — экологическое. Баки тепловоза не получили критических повреждений, топливо не разлилось, угрозы для реки Осетрик и окрестной почвы нет.

Точные причины схода локомотива с рельсов пока устанавливаются. Издание направило официальный запрос в Московскую железную дорогу, чтобы узнать дальнейшую судьбу ЧМЭЗ-4572. Будет ли его восстанавливать или отправят на списание, станет ясно позже.

На данный момент работы на участке Луховицы — Зарайск полностью завершены. Пути отремонтированы, техника убрана, движение по ветке не ограничено. Тепловоз дожидается своей участи на станции Зарайска — временном пристанище, откуда его позже заберет собственник. Железнодорожники выдохнули, местные жители могут спать спокойно, а редкие грузовые составы — следовать по маршруту без задержек.

