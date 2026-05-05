Чехословацкий ветеран не удержался на рельсах: как из кювета под Зарайском достают 23 тонны металла

На железнодорожной ветке Луховицы — Зарайск, сразу за мостом через реку Осетрик, ликвидируют последствия серьезного происшествия. Маневровый локомотив сошел с рельсов и завалился на крутой откос. Как выяснил корреспондент REGIONS , в аварию попал тепловоз ЧМЭЗ с бортовым номером 4572.

По данным Московской железной дороги, инцидент произошел 3 мая в 15:50 на однопутном участке. Прибывшие на место сотрудники Зарайского пожарно-спасательного гарнизона оперативно обследовали машину и, к счастью, не обнаружили разлива дизельного топлива из баков. В результате схода никто не пострадал, причины выясняются.

Уже в понедельник, 4 мая, вдоль поврежденного полотна развернули полевой ремонтный лагерь. На помощь путейцам прибыл специальный состав, груженный щебнем. Бригада оперативно восстановила разбитые пути, и движение грузовых поездов запустили в 14:00 того же дня. Однако самая сложная часть операции еще впереди — предстоит вытащить с крутого уклона самого железного исполина.

Задача не из легких: махина весит порядка 23 тонн. В пресс-службе МЖД уточнили, что на момент публикации на месте ЧП шли подготовительные работы по подъему локомотива с использованием специального крана.

Согласно открытым данным, этот чехословацкий тепловоз 1984 года выпуска приписан к депо ТЧЭ-39 Рязань. За четыре десятилетия службы он прошел четыре ремонта, последний из которых датируется 2022 годом.