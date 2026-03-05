Китай экстренно заморозил экспорт топлива из-за перебоев с нефтью

Пекин потребовал от нефтеперерабатывающих заводов приостановить отгрузки бензина и дизеля за границу на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока. Исключение сделали только для Гонконга, Макао и авиационного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Правительство Китая ввело временные ограничения на экспорт нефтепродуктов, стремясь купировать последствия сырьевого дефицита. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, местным нефтеперерабатывающим заводам предписано остановить отгрузки автомобильного бензина и дизельного топлива за рубеж.

Причиной такого решения стали сбои в цепочках поставок сырой нефти из ближневосточного региона, вызванные эскалацией конфликта с участием Ирана. Приостановка внешних поставок, по замыслу китайских властей, позволит перенаправить высвободившиеся объемы на внутренний рынок и не допустить дестабилизации цен.

Ведущим игрокам нефтеперерабатывающей отрасли рекомендовано не только заморозить подписание новых экспортных контрактов, но и инициировать аннулирование уже согласованных сделок по бензину и дизтопливу. При этом ряд исключений все же предусмотрен. Под запрет не попали авиационный керосин и бункерное топливо, которое хранится на таможенных складах. Кроме того, поставки могут беспрепятственно продолжаться в адрес специальных административных районов — Гонконга и Макао.

Китай оказался в числе государств Азиатско-Тихоокеанского региона, наиболее уязвимых перед возможным блокированием Ормузского пролива. Через этот узкий коридор традиционно проходит треть мирового объема торговли углеводородами. Поднебесная исторически сильно зависит от импорта иранской нефти, и любые перебои в работе этой морской артерии напрямую бьют по энергетической безопасности страны.