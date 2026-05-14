Россияне стали чаще присматриваться к жилью в Белоруссии, но покупать не спешат

Весной этого года граждане Российской Федерации проявили повышенный интерес к покупке недвижимости в Белоруссии. При этом увеличение числа обращений от потенциальных покупателей пока не трансформировалось в пропорциональный рост завершенных сделок. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно данным, предоставленным Национальным кадастровым агентством республики, в марте на долю покупателей из России пришлось около 10% всех операций с жилыми объектами в Минске. Этот показатель оказался выше прежних значений примерно в 2,5 раза. Представители рынка сообщили, что в марте и апреле количество заявок от россиян увеличилось на 15–30 процентов в годовом сопоставлении, а в столице Белоруссии интерес практически удвоился.

Тем не менее большинство потенциальных клиентов на данный момент ограничиваются изучением доступных вариантов и не торопятся с оформлением сделок.

Ранее сообщалось о том, что рост сделок россиян с жильём в Минске достиг 10–15% за год.