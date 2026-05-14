Эксперт назвал три условия, когда кредит становится опасной ловушкой

Финансовый консультант Андрей Смирнов в интервью РИА Новости рассказал, когда оформление кредита может быть опасным для заемщика.

По его словам, от займа лучше отказаться, если отсутствует личный резерв в размере 3–6 месячных зарплат, доход нерегулярный либо в наличии другой непогашенный кредит.

«С точки зрения личных финансов кредит — это обычно не первый, а последний инструмент. Он оправдан для покупки жилья, лечения или образования, но рискован, если нет финансовой подушки в 3–6 окладов, нестабильный заработок или уже есть другие кредиты», — заявил эксперт.

Эксперт добавил, что кредитную историю можно исправить, но только постепенно. Главное правило — своевременно оплачивать текущие займы, не допуская даже однодневных просрочек. При наличии просрочек их следует закрыть максимально быстро. Смирнов также рекомендовал не оформлять новые кредиты и не подавать множество заявок в разные банки за короткий промежуток времени.

