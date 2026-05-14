«Он проснулся без органа». В Италии жена отрезала мужу пенис за просьбу привести вторую женщину

В Италии мужчина, которому супруга отрезала половой член после того, как он попросил привести в их дом вторую женщину, обратился в суд. Причиной иска стало попадание в интернет фотографий его гениталий, находящихся в медицинском пакете. Об этом информирует издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городке Ангри, расположенной в области Кампания. 35-летний выходец из Бангладеш предложил своей жене арендовать более просторное жилье, чтобы к ним могла переехать другая возлюбленная. Супруга выждала момент, когда муж заснет после обеда, взяла кухонный нож и отрезала ему пенис.

Медики пытались пришить орган, однако операция завершилась неудачей. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение в попытке убийства. Кроме того, следствие подозревает ее в том, что она подсыпала мужу снотворное в еду.

Спустя несколько дней после случившегося в социальных сетях стали распространяться снимки, на которых видно, как кастрированный пострадавший лежит в палате больницы, а рядом находятся его половые органы, помещенные в запаянный медицинский пакет. Защитники мужчины заявили, что намерены подать жалобу с целью установить личность человека, сделавшего эти фото и опубликовавшего их в сети.

«Человеческая трагедия превратилась в онлайн-спектакль. Этот материал беспрецедентной серьезности, и, судя по всему, его распространил кто-то из персонала больницы», – заявили юристы.

