«Тяжело будет найти следы». Почему после таяния снега поиски семьи Усольцевых могут не дать результата?
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Опытный путешественник Александр Трепупов в беседе с РИА Новости заявил, что обнаружить следы семьи Усольцевых, исчезнувшей в лесах Красноярского края, будет крайне проблематично после того, как растает снег.
Активная фаза поисковых мероприятий продолжалась с конца сентября 2025 года вплоть до формирования устойчивого снежного покрова. В апреле текущего года появилась информация о намерении волонтеров и профильных специалистов возобновить работу на месте событий сразу после схода снега.
«Я сам хожу в тайгу в разное время года. Когда сходит снег после зимы, все вокруг серое, сливается. Естественно, что после схода покрова картина меняется, совсем не то, что было осенью. Тяжело будет найти следы», — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что поиски пропавшей семьи Усольцевых продолжатся не раньше 20 мая.