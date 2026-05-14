«Тяжело будет найти следы». Почему после таяния снега поиски семьи Усольцевых могут не дать результата?

Опытный путешественник Александр Трепупов в беседе с РИА Новости заявил, что обнаружить следы семьи Усольцевых, исчезнувшей в лесах Красноярского края, будет крайне проблематично после того, как растает снег.

Активная фаза поисковых мероприятий продолжалась с конца сентября 2025 года вплоть до формирования устойчивого снежного покрова. В апреле текущего года появилась информация о намерении волонтеров и профильных специалистов возобновить работу на месте событий сразу после схода снега.

«Я сам хожу в тайгу в разное время года. Когда сходит снег после зимы, все вокруг серое, сливается. Естественно, что после схода покрова картина меняется, совсем не то, что было осенью. Тяжело будет найти следы», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что поиски пропавшей семьи Усольцевых продолжатся не раньше 20 мая.