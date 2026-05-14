Метеоролог Шувалов объяснил природу утренних туманов в Москве

Причиной возникновения туманов является конденсация водяного пара в воздухе. Это происходит либо при снижении температуры, либо при поступлении более теплого и влажного воздуха на холодную земную поверхность. Такое пояснение в беседе с РИА Новости дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На прошлой неделе столицу во вторник и среду в утренние и ночные часы накрывал густой туман.

«Возникновение туманов связано с конденсацией водяного пара при падении температуры либо при поступлении более теплого воздуха и влажного воздуха на холодную подстилающую поверхность, когда температура воздуха достигает точки росы и водяной пар в воздухе начинает превращаться в капельки воды», — сообщил Шувалов.

Синоптик добавил, что похожее явление можно наблюдать и зимой: при выдохе воздуха в небольшой мороз также образуется пар.

