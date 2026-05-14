«Подумайте о нейтральном». Врач объяснила, как действовать при резком ночном пробуждении

Гинеколог Екатерина Волкова связала ночные пробуждения с перегрузкой нервной системы и сбоем циркадных ритмов. Она предложила россиянам алгоритм действий для улучшения сна. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

После 19:00 врач рекомендует заменить холодный белый свет ламп на желтый, чтобы не блокировать выработку мелатонина. На 21:30 она советует запланировать теплый душ или ванночку для ног на 10-15 минут. В 22:00, по словам Волковой, лучше заняться спокойным делом (например, чтением бумажной книги или медитацией), оставив телефон за пределами спальни.

«Важно: в спальне должно быть тихо и темно. Используйте плотные шторы или маску для сна, уберите все мигающие индикаторы», — добавила медик.

Если пробуждение все же случилось, Волкова советует не брать телефон, а перевернуться на другой бок, сделать несколько медленных выдохов и подумать о нейтральном. Это помогает вернуть сон, заключила врач.

