«Ловушка для пенсионеров». Отсутствие постоянной регистрации грозит приостановкой выплат

Отсутствие бессрочной регистрации по месту жительства либо истекшая доверенность способны привести к временной остановке перечисления пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила Юлия Коваленко — кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как отметила эксперт, граждане, получающие социальную пенсию и не имеющие постоянной прописки, должны каждый год подтверждать свое проживание на территории России. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд.

Коваленко также подчеркнула: при перемене места жительства региональные доплаты к пенсии (например, московская надбавка) могут быть отменены. Третья ситуация касается граждан, чьи пенсионные выплаты получают третьи лица на основании доверенности.

«Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости её нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены», — разъяснила она.

