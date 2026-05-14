«Кого нельзя указывать в записках». Как правильно заказывать молитвы в храме

Прихожане часто подают в церквях записки о здравии или упокоении близких, но не все учитывают установленные каноны. В РПЦ действуют четкие требования к таким просьбам.

Кто не может быть указан

В записках для общественного богослужения разрешено упоминать только православных крещеных людей. За некрещеных родственников Церковь советует молиться дома — лично, своими словами. Отдельное правило касается добровольно ушедших из жизни: поминать самоубийц в храме без специального благословения священника запрещено.

Как оформить записку

Церковные бланки не предполагают светского формата: фамилии, отчества и степень родства («мать», «супруг», «бабушка») не пишутся. Имена ставят:

в родительном падеже (кого?): Александра, Марии, Иоанна;

в полном церковном написании: не Ивана, а Иоанна; не Юрия — Георгия; не Светланы — Фотинии; не Оксаны — Ксении.

Как сообщает prokuzbass.ru, допустимы пометки перед именем: «млад.» (до 7 лет), «отр.» (7–15 лет), «воина», «болящего», «путешествующего», «учащегося», «новопреставленного» (в заупокойных записках в первые 40 дней).

Виды поминовений и современные сервисы

Записки принимают на литургию, молебны (о живых), панихиды (об усопших), а также в виде сорокоуста — 40-дневного поминовения. Сегодня многие храмы позволяют подавать требы дистанционно: через официальные сайты или мессенджеры.

Представители Церкви подчеркивают: правильное оформление и способ передачи не заменяют искреннего участия и личной молитвы верующего за ближнего.

